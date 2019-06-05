ТКГ намерена утвердить предложения по установлению перемирия на Донбассе 19 июня

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) должна до 19 июня разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне проведения операции Объединенных сил, заявляет представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

"До 19 числа (июня – ИФ) должна группа разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", - сказал Кучма на брифинге в Минске после заседания ТКГ в среду.