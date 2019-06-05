Политика

18:31 05.06.2019

Кучма верит в будущий прогресс по обмену пленными

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Кучма верит в будущий прогресс по обмену пленными

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма уверен в том, что прогресс в вопросе обмена удерживаемыми будет решен.

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", - сказал он в среду в Минске журналистам после заседания ТКГ.

По словам Кучмы, на заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся под арестом в РФ. "Я также уверен, что подвижки обязательно будут", - подчеркнул он.

Теги: #ткг #украина #обмен_пленными #кучма
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