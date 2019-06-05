Политика

17:56 05.06.2019

Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

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Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что намеченный на 8 июля саммит Украина-ЕС даст новый импульс отношениям Украины с Европейским Союзом.

"8 июля этого года я рад буду приветствовать вас и всех наших европейских партнеров в Украине на саммите Украина-ЕС. Это будет важная возможность дать новый мощный импульс для развития наших отношений", - сказал он на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.

Зеленский подчеркнул, что не только Украине нужен ЕС как гарант ее успеха как независимого и успешного государства, но и ЕС нужна Украина, "демократическая, дружественная, стабильная, сильная".

"Убежден, что мы должны ставить амбициозные цели и совместными усилиями работать над их достижением", - указал он.

В свою очередь, Туск отметил, что обсудил с Зеленским предстоящий саммит Украина-ЕС, который будет определять приоритеты для отношений между сторонами на ближайший год. "Наше совместное решение – провести саммит, как это было запланировано, и мы договорились оставаться в тесном контакте с президентом", - сказал он.

Теги: #ес #зеленский #украина
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