Профильный комитет предложит вынести вопрос увольнения главы СБУ Грицака в сессионный зал Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду принял решение передать на усмотрение сессионного зала проект представления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

"Предлагаем вынести этот вопрос на рассмотрение зала (сессионного зала парламента - ИФ)", - сказал руководитель комитета Сергей Пашинский.

30 мая президент Зеленский внес в Верховную Раду проект представления об увольнении главы СБУ Грицака.