ЕС осуждает решение РФ по выдаче российских паспортов гражданам Украины на Донбассе и в Крыму

Европейский Союз осуждает решение РФ по выдаче российских паспортов гражданам Украины на Донбассе и в Крыму, заявил президент Европейского Совета Дональд Туск

"Мы осуждаем решение России по предоставлению российского гражданства украинцам на Донбассе или гражданам Украины из Крыма. Это противоречит соглашениям в Минске", - сказал он на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Брюсселе.