Зеленский: Украина должна продолжать свое движение в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз.

"Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз. Европейская интеграция – это гарантия независимости украинского государства, благополучия украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста", - сказал он на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.