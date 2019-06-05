Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"Европейская интеграция – это в первую очередь обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.