Украина в ЕС - это смерть имперского проекта России и путь к демократическим переменам на всем постсоветском пространстве

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что членство Украины в Европейском Союзе не только похоронит имперские амбиции России, но и значительно поспособствует демократическим преобразованиям как в самой РФ, так и на всем постсоветском пространстве.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова Зеленского на встрече с Туском пресс-служба администрации украинского президента в среду днем.