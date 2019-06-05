Политика

16:18 05.06.2019

Украина в ЕС - это смерть имперского проекта России и путь к демократическим переменам на всем постсоветском пространстве

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Украина в ЕС - это смерть имперского проекта России и путь к демократическим переменам на всем постсоветском пространстве

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что членство Украины в Европейском Союзе не только похоронит имперские амбиции России, но и значительно поспособствует демократическим преобразованиям как в самой РФ, так и на всем постсоветском пространстве.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова Зеленского на встрече с Туском пресс-служба администрации украинского президента в среду днем.

Теги: #туск #ес #зеленский #россия #украина
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