Политика

15:09 05.06.2019

Съезд партии Порошенко "Европейская солидарность" состоится в воскресенье

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Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" проведет второй этап съезда в воскресенье, 9 июня, на котором определится с предвыборным списком на парламентские выборы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии.

""Евросолидарность" соберётся на второй этап съезда 9 июня" - сообщил источник в партии.

По словам собеседника, съезд определится с партийным списком кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как сообщалось, кандидаты попадут в партийный список по результатам праймериз, которые проводит общественная организация "Справа громад".

Первый этап съезда "Европейской солидарности" прошёл 31 мая, на нем был избран лидером партии пятый президент Украины Петр Порошенко.

Досрочные выборы народных депутатов состоятся 21 июля.

Теги: #европейская_солидарность #солидарность #порошенко #украина #бпп
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