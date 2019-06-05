Зеленский заявляет, что предлагал Климкину остаться работать в президентской команде, но тот отказался

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину остаться работать, однако последний отказался.

"Климкин профессиональный дипломат. Кстати, я ему предлагал оставаться в команде, потому что у нас сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил пойти в политику", - сказал глава государства в видео-интервью "Сниданку с 1+1" в среду утром.

Во время визита Зеленского в штаб-квартиру НАТО главу Украинского государства сопровождала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Также в делегации были секретарь СНБО Александр Данилюк, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Как сообщалось, 17 мая Климкин заявил, что написал заявление о своей отставке с поста министра иностранных дел Украины. Он сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министр иностранных дел Украины, и заверил о готовности оставаться в политике.

Климкин был назначен на пост главы МИД Украины в 2014 году.