Политика

12:15 05.06.2019

Правительство обратится к АМКУ, ГФС и Счетной палате с просьбой создать совместную группу для проверки формирования "Нафтогазом" цены на газ

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Правительство обратится к АМКУ, ГФС и Счетной палате с просьбой создать совместную группу для проверки формирования "Нафтогазом" цены на газ

Кабинет министров Украины примет протокольное решение относительно обращения к Антимонопольному комитету (АМКУ), Счетной палате, Государственной фискальной службе, а также Государственной аудиторской службе относительно создания ими совместной группы по проверке формирования "НАК "Нафтогаз Украины" цены на газ, сообщил глава правительства Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду.

"Если НАК не откроет документы о том, как они покупают, транспортируют, калькулируют и продают газ, я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации цены на газ", – сказал он.

Теги: #гройсман #амку #нафтогаз_украины #кабмин
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