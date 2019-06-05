Политика

12:09 05.06.2019

Климпуш-Цинцадзе о визите Зеленского в Брюссель: президент подтверждает неизменность курса Украины в ЕС и НАТО

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Климпуш-Цинцадзе о визите Зеленского в Брюссель: президент подтверждает неизменность курса Украины в ЕС и НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что главным выводом первого дня визита президента Владимира Зеленского является то, что он подтверждает неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Главный вывод первого дня – новый президент подтверждает неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, как это ожидают граждане Украины, и именно так, как это уже записано в Конституции Украины. Президент подтверждает необходимость действовать в соответствии с Минскими соглашениями. А соответственно – рассчитывает на поддержку созданной нами коалиции стран-партнеров", - написало она на своей странице в соцсети Facebook по результатам работы в составе делегации во время визита украинского президента в Брюссель.

По ее мнению, далее важно выполнять задекларированное.

"Это крайне важно для государства, граждане которого борются за право определять свою свободную судьбу и свой путь очень дорогой ценой последние 5 лет... Теперь – дело за последующими действиями нового главы и команды", - считает вице-премьер.

По словам Климпуш-Цинцадзе, в ходе визита украинская делегация услышала неоспоримые сигналы от руководителей институтов ЕС и НАТО о дальнейшей поддержке Украины на пути реформ и в борьбе против агрессии Российской Федерации.

"Встреча с председателем Еврокомиссии была дружественной, говорили о дальнейшем сотрудничестве и поддержке серьезных трансформаций со стороны с ЕС. Предоставлен большой кредит доверия новому президенту Украины. Его надо оправдать", - добавила она.

Также она отметила, что Украина услышали заверения от генсека НАТО о том, что Альянс и в дальнейшем готов оказывать политическую поддержку, финансовую и техническую помощь в проведении реформ в секторе безопасности и обороны, приближении Украины к НАТО, а также в проведении учений наших военных.

В то же время, было подчеркнута необходимость выполнения закона о нацбезопасности.

Теги: #ес #зеленский #украина #нато #климпуш_цинцадзе
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