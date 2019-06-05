Кабинет министров примет ряд решений для своевременного запуска рынка э/э и направит все усилия для их выполнения до 1 июля - Гройсман

Кабинет министров в среду примет ряд решений для своевременного запуска рынка э/э и направит все усилия для их выполнения до 1 июля, чтобы новая модель была введена своевременно.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

Он отметил, что запуск рынка предусмотрен законом "О рынке э/э", принятым парламентом и отвечающим всем европейским нормам. "Ведутся дискуссии о том, чтобы перенести дату внедрения, но это сугубо компетенция украинского парламента. У правительства есть лишь одна возможность, это выполнить норму закона и внедрить с 1 июля, хотим мы этого или не хотим, рынок э/э", - заявил Гройсман.

При этом, по его словам, при запуске рынка нужно ликвидировать формулу Роттердам+ (по которой рассчитывается стоимость угля в структуре себестоимости э/э тепловых электростанций).

Гройсман подчеркнул, что правительство просит НКРЭКУ, которая ему не подчиняется, предотвратить рост цен на э/э для населения и, "внимание, для промышленности".

"Поэтому задание – ввести механизмы предельных цен, которые будут утверждены регулятором, чтобы не допустить этот рост", - сказал премьер.