Партия Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу представит свой предвыборный список в Раду

Партия экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу, 8 июня, представит команду, которая будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает в среду пресс-служба партии, презентация начнется в Киеве в субботу, 8 июня, в 11.00 в Торгово-промышленной палате Украины (ул.Большая Житомирская, 33).

"На мероприятии будет представлена команда Игоря Смешко, вместе с которой он идет на парламентские выборы. В команде – известные, авторитетные, профессиональные, опытные и молодые лидеры, приход которых в политику для многих станет неожиданностью", - сказано в сообщении.

Также будет утверждена программа партии "Сила и честь", предвыборный список и список кандидатов по мажоритарным округам.

По итогам работы съезда состоится брифинг председателя партии Смешко.