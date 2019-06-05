Политика

10:39 05.06.2019

Зеленский заявил, что вынесет на референдум вопрос вступления Украины в НАТО, "когда украинцы будут готовы"

1 мин читать
Зеленский заявил, что вынесет на референдум вопрос вступления Украины в НАТО, "когда украинцы будут готовы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума.

В видео-интервью "Сниданку с 1+1" в среду утром Зеленский высказал мнение, что сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно".

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО ", - сказал Зеленский по телемосту из Брюсселя.

Ранее, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что курс на вступление в НАТО и Европейский Союз является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

"Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества, это является целью всех наших реформ", - сказал Зеленский.

Теги: #реферндум #зеленский #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:09 05.06.2019
Климпуш-Цинцадзе о визите Зеленского в Брюссель: президент подтверждает неизменность курса Украины в ЕС и НАТО

Климпуш-Цинцадзе о визите Зеленского в Брюссель: президент подтверждает неизменность курса Украины в ЕС и НАТО

12:02 05.06.2019
Кабмин выделил почти 13,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил почти 13,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

11:53 05.06.2019
Кабинет министров примет ряд решений для своевременного запуска рынка э/э и направит все усилия для их выполнения до 1 июля - Гройсман

Кабинет министров примет ряд решений для своевременного запуска рынка э/э и направит все усилия для их выполнения до 1 июля - Гройсман

11:51 05.06.2019
Кабмин обяжет "Нафтогаз" установить для населения цену на газ на июнь в размере 8 тыс. грн, на июль – 7,7 тыс. грн

Кабмин обяжет "Нафтогаз" установить для населения цену на газ на июнь в размере 8 тыс. грн, на июль – 7,7 тыс. грн

11:43 05.06.2019
Авиакомпания МАУ запустила прямой рейс из Киева в Пальма-де-Майорку

Авиакомпания МАУ запустила прямой рейс из Киева в Пальма-де-Майорку

11:37 05.06.2019
Партия Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу представит свой предвыборный список в Раду

Партия Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу представит свой предвыборный список в Раду

11:37 05.06.2019
Партия Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу представит свой предвыборный список в Раду

Партия Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу представит свой предвыборный список в Раду

11:08 05.06.2019
Съезд партии "Самопомич" состоится 8 июня в Киеве

Съезд партии "Самопомич" состоится 8 июня в Киеве

11:02 05.06.2019
"Укрзализныця" и "Словацкие железные дороги" с 9 июня открывают регулярное ж/д сообщение между Кошице в Мукачево

"Укрзализныця" и "Словацкие железные дороги" с 9 июня открывают регулярное ж/д сообщение между Кошице в Мукачево

10:49 05.06.2019
"Укртрансгаз" заявляет о преддефолтном состоянии из-за несанкционированного отбора газа

"Укртрансгаз" заявляет о преддефолтном состоянии из-за несанкционированного отбора газа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабинет министров примет ряд решений для своевременного запуска рынка э/э и направит все усилия для их выполнения до 1 июля - Гройсман

По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах ТКГ в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь

По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах ТКГ в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь

Зеленский обсудит в Брюсселе открытую демонстрацию Россией эскалации агрессии на Донбассе

Украина будет соблюдать взятые на себя международные обязательства, – Зеленский на встрече с Домбровскисом

ПОСЛЕДНЕЕ

По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах ТКГ в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь

По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах ТКГ в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь

Семерак пойдет на выборы в Раду по мажоритарному округу, по какому еще не определился

Зеленский обсудит в Брюсселе открытую демонстрацию Россией эскалации агрессии на Донбассе

США хотят своими ограничениями приостановить финансирование дестабилизирующей деятельности правительства Кубы

Украина будет соблюдать взятые на себя международные обязательства, – Зеленский на встрече с Домбровскисом

ЕС рассмотрит вопрос выделения Украине 2-го транша макрофинансовой помощи после выполнения Киевом соответствующих требований

Зеленский в вопросах украинско-польской истории настроен на продвижение политики обоюдного примирения

В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ

Зеленский: я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА