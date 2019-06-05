Зеленский заявил, что вынесет на референдум вопрос вступления Украины в НАТО, "когда украинцы будут готовы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума.

В видео-интервью "Сниданку с 1+1" в среду утром Зеленский высказал мнение, что сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно".

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО ", - сказал Зеленский по телемосту из Брюсселя.

Ранее, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что курс на вступление в НАТО и Европейский Союз является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

"Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества, это является целью всех наших реформ", - сказал Зеленский.