Политика

09:19 05.06.2019

Украина будет соблюдать взятые на себя международные обязательства, – Зеленский на встрече с Домбровскисом

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Украина будет соблюдать взятые на себя международные обязательства, – Зеленский на встрече с Домбровскисом

Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, включая и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Президент Украины заверил, что наше государство будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента Украины во вторник вечером.

В этой связи президент Украины рассказал вице-президенту ЕК о результатах его встречи с представителями Международного валютного фонда, "во время которой было достигнуто понимание относительно дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом".

Ранее во вторник в микроблоге Администрации президента Украины в Twitter сообщалось, что Зеленский на встрече с Домбровскисом назвал слухами информацию о якобы запланированном дефолте в Украине.

Теги: #домбровскис #ес #зеленский #украина
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Интерфакс-Украина
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