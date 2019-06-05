Политика

09:10 05.06.2019

ЕС рассмотрит вопрос выделения Украине 2-го транша макрофинансовой помощи после выполнения Киевом соответствующих требований

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ЕС рассмотрит вопрос выделения Украине 2-го транша макрофинансовой помощи после выполнения Киевом соответствующих требований

В рамках рабочего визита в институты Европейского Союза и НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и обсудил практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

"Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной", - говорится в обнародованном на сайте главы государства во вторник вечером сообщении.

Учитывая победу проевропейских политических сил на недавних выборах в Европейский парламент, Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности по Украине в будущем составе Европейской комиссии и Европейского совета.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовойпомощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019.

1 марта 2019г министр финансов Украины Оксана Маркарова по итогам встречи с Добровскисом сообщила, что Украина выполнила более половины обязательств, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму EUR500 млн. На тот момент еще 5 из 12 предусмотренных условий находились на разных этапах выполнения, в частности, в ближайшие дни должны были быть объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда, а также ожидалось принятие парламентом в первом чтении законопроекта об авторизированном экономическом операторе (АЭО) и ратификация Многосторонней конвенции MLI.

Как отметил в ходе встречи с Маркаровой Домбровскис, ЕК поддерживает усилия правительства Украины по реализации приоритетных реформ, понимает важность получения следующего транша для Украины ввиду высокой долговой нагрузки и запланированных выплат по внешним обязательствам.

"Поэтому важно обеспечить принятие парламентом законопроектов, необходимых для реализации мер, предусмотренных программой, в частности, об АЭО и по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем. В целом мы видим прогресс в большинстве направлений и как только Украина выполнит взятые на себя обязательства, мы готовы двигаться дальше в поддержке ее макрофинансовой стабильности и реформ", – цитировала тогда Домбровскиса пресс-служба Минфина.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине EUR2,81 млрд макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на EUR600 млн был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Теги: #домбровскис #ес #украина #нато
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