Политика

21:10 04.06.2019

В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ

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В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ

В Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке.

Так корреспонденту "Интерфакс-Украина" прокомментировал официальный представитель ЕК переговоры, которые состоялись во вторник в Брюсселе во время первого зарубежного визита Зеленского.

"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана (ответственный за Европейскую политику соседства еврокомиссар Йоханнес Хан - ИФ) подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", - сообщил он.

Теги: #зеленский #оценка #еврокомиссия #встреча
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