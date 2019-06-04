ЦИК зарегистрировал уже 32 кандидатов в нардепы в мажоритарных округах, все беспартийные

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Таким образом, по состоянию на 4 июня Комиссия зарегистрировала 32 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения. Также ЦИК зарегистрировала доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Комиссия отказала в регистрации шести кандидатам в народные депутаты Украины в связи с отсутствием предусмотренных избирательным законом обязательных к подаче документов.

Также Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий.

Внеочередные парламентские выборы запланированы в Украине на 21 июля 2019 года.