Зеленский предлагает лишать чиновников свободы на 5-10 лет за незаконное обогащение – законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы от 5 до 10 лет за незаконное обогащение и внести изменения в процедуру конфискации необоснованных активов чиновников.

Соответствующий президентский законопроект (№10358) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов был внесен в парламент в понедельник, текст документа опубликован на сайте Верховной Рады Украины во вторник.

За обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы, президент Украины предлагает карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Соответствующую статью 3685 "Незаконное обогащение" предлагают внести в Уголовный кодекс Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в процедуру предъявления иска о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Соответствующий иск будет подавать представитель Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по нынешней процедуре это делает прокурор.

Кроме того, действующее ныне законодательство предусматривает, что иск о признании активов необоснованными может быть предъявлен чиновнику, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор суда заа совершение коррупционного преступления или легализацию доходов, полученных преступным путем, а прокурор предпринимает меры для установления имущества, по которому есть доказательства, что его получил фигурант дела, пользуется или распоряжается им.

Новая редакция данной нормы предусматривает, что иск предъявляется относительно необоснованных активов, полученных после вступления в силу данного закона в случае его принятия, а также в течение трех лет до вступления его в силу закона, если разница между стоимостью активов и доходами чиновника в 500 и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Согласно законопроекту, иск о признании необоснованными активов и взыскание их в доход государства могут быть предъявлены чиновнику, относительно которого НАБО установило доказательства того, что он получил необоснованные активы или если при его содействии другое физическое либо юридическое лицо получило необоснованные активы.

Дела о признании необоснованными активов и их взыскание в доход государства будут подследственны Высшему антикоррупционному суду.