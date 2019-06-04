Политика

19:14 04.06.2019

ЦИК разрешила 163 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду и закончила выдачу разрешений

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ЦИК разрешила 163 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду и закончила выдачу разрешений

Во вторник состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого ее члены рассмотрели ходатайства общественных организаций о разрешении иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля, и завершила процесс предоставления таких разрешений.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия во вторник предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 28 общественным организациям.

Помимо этого, информируют в пресс-службе, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 10 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: 9 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 1 - от Всемирного конгресса украинцев.

В то же время Комиссия отказала в предоставлении разрешения иметь официальных наблюдателей общественным организациям "ЗАЩИТА 2020" и "Творческое объединение "НИВРОКУ", поскольку соответствующие ходатайства поступили с нарушением сроков их представления.

"Сегодня, 4 июня 2019г Комиссия завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019г. Такое разрешение получили 163 общественные организации", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Теги: #наблюдатели #разрешение #цик
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