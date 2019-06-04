Украина готова к переговорам с РФ и выполнению Минских договоренностей, но должна стать сильнее - Зеленский

Украина готова к переговорам с Российской Федерацией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира на Донбассе, но страна должна быть способной защитить себя и становиться сильнее, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.