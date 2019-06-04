Политика

18:26 04.06.2019

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом – Зеленский

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Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом – Зеленский

Курс на вступление в НАТО и Европейский Союз является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины, заявил в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский.

"Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества, это является целью всех наших реформ", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Глава государства отметил, что хочет дать новый импульс отношениям Украины с альянсом. "Продолжающая вооруженная агрессия России является основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди наших совместных задач – обеспечение стабильности и безопасности в Черном море, что требует дополнительных усилий альянса", - подчеркнул он.

"Нам нужны все существующие механизмы, которые помогут нам на этом пути, а также другие, которые союзники будут готовы нам предложить. Но сейчас мы должны сфокусироваться на нашей первоочередной задаче – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО", - отметил Зеленский.

Теги: #ес #зеленский #брюссель #нато
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