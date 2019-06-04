Зеленский: Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО в июле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визит Североатлантического совета НАТО в Киев в июле текущего года.

"Мы ожидаем запланированного визита Североатлантического совета НАТО в Украину ", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

По мнению Зеленского, Украина является уникальным партнером альянса по интенсивности и разнообразию контактов. "Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел", - указал президент Украины.

Ранее в ходе визита в Киев 13 мая Столтенберг и на тот момент президент страны Петр Порошенко обсуждали вопросы подготовки визита в Украину Североатлантического Совета НАТО, запланированного на июль этого года