В НАТО проходит встреча Зеленского со Столтенбергом

В Брюсселе проходить встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", генсек альянса встретил украинскую делегацию на входе в штаб-квартиру организации.

Зеленский и Столтенберг шли вместе, оживленно общаясь. Высокие представители прошли к VIP-corner, где позировали для официальных фотографий, пожимая друг другу руки. При этом они продолжали общение, улыбаясь друг другу.

После этого они прошли дальше в помещение. Зеленского сопровождают заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко и вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ожидается, что после переговоров Зеленский и Столтенберг дадут пресс-конференцию, по окончании которой глава украинского государства примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.