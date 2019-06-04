КС Украины начнет 11 июня безотлагательно рассматривать конституционность указа о роспуске Рады

Конституционный суд Украины (КС) во вторник определил, что конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов будет рассматриваться в форме устного слушания.

"Большой палатой Конституционного суда Украины принято Постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, … Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным", - говорится в сообщении пресс-службы КС, обнародованном во вторник вечером.

В информации также говорится, что открытая часть пленарного заседания Палаты КС Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению нардепов состоится 11 июня в 10:00.