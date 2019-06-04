Политика

15:54 04.06.2019

Зеленский обсудит с лидерами Европы как совместно принудить агрессора к миру

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Зеленский обсудит с лидерами Европы как совместно принудить агрессора к миру

 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе намерен обсудить вопрос продолжения давления на Россию с целью принуждения ее к миру.

"Призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Президент отметил, что в Брюсселе, куда он прибыл с визитом, у него запланирован ряд встреч на высшем уровне. "Но из головы не идет 5-летний Кирилл (5-летний ребенок, который был смертельно ранен из пистолета в г.Переяслав-Хмельницком Киевской области – ИФ). И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины", – написал президент.

Зеленский сообщил, что по данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня 2019 года на Донбассе погибли 147 украинских детей (98 мальчиков и 49 девочек), ранения получили 363 ребенка.

"Около 200 тыс. детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тыс. детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием – психологическим, сексуальным, физически", - напомнил президент Украины.

Теги: #зеленский #брюссель #донбасс
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