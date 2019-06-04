Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его главой Украинского государства.

В соответствии с программой, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 15.30 (16.30 кв) церемонией официального рукопожатия и фотографированием в специальном VIP-corner здания Еврокомиссии Берлимон без заявлений для прессы.

После этого президент Зеленский переедет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, после которой в 16.45 (17.45 кв) состоится совместная пресс-конференция. По окончании общения с прессой оба высокопоставленных должностных лица примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

В тот же день в 18.20 (19.20 кв) в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершает программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС, по окончании ее президенты сделают заявления для прессы.

На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, по окончании которой будет дана совместная пресс-конференция.

Комментируя предстоящий визит, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель 3 июня сообщила, что президент задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также хочет услышать от руководства ЕС сигналы о поддержке Украины в ее борьбе против агрессии Российской Федерации и проведении реформ.

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил, что предстоящая встреча президента Зеленского с президентом ЕК Юнкером является возможностью поддерживать "очень хороший уровень отношений с Украиной". "Это первая встреча с новым президентом Украины, и мы с нетерпением ее ожидаем. Это возможность поддерживать очень хороший уровень отношений, который у нас был с Украиной также во время президентства Порошенко", - сказал он в понедельник на брифинге в Брюсселе.

В состав украинской делегации вошли заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.