Тимошенко готова поделиться наработками из "Нового курса" для системных изменений в стране

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости системных изменений в стране.

"Сегодня функция нового президента- стать генератором совместной работы для реальных изменений в стране", - сказала она на заседании национального форума "Трансформация Украины", сообщила пресс-служба "Батькивщины".

Тимошенко напомнила, что инициированный ею "Новый курс" создавался именно как системная стратегия. "Мы готовы все отдать, во всем помочь. Главное - не терять веру и энергию на изменения и совместно работать", - сказала она.

По мнению политика, глубокая трансформация Украины должна начаться с изменения роли функций подотчетности государственных институтов, которые сейчас являются несбалансированными, неответственными и неподконтрольными обществу, изменяя Конституцию.

Создание независимого правосудия, подчеркнула Тимошенко, является предпосылкой привлечения инвесторов в страну: "К сожалению, сегодня, право частной собственности, как и другие права и свободы людей, у нас должным образом не защищены".

Следующий шаг изменений, отметила Тимошенко, - сосредоточение на укреплении громад, которые сейчас не имеют доступа к экономическому развитию и к земле.