Политика

13:21 04.06.2019

Рада не включила в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте и законопроекты по финансированию здравоохранения и энергетики

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Рада не включила в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте и законопроекты по финансированию здравоохранения и энергетики

Народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекты, среди которых законопроект об импичменте.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании парламента во вторник нардепы не поддержали включение в повестку дня сессии законопроектов №10340 и №10340-1 об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является действующий глава государства Владимир Зеленский.

Кроме того, парламентарии не включили в повестку дня президентский законопроект (№10356) о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Помимо этого, Рада не поддержала включение в повестку дня сессии ряд других законопроектов, в частности в сфере финансирования программ и учреждений здравоохранения, в сфере жилищно-коммунальных услуг и в сфере энергетики.

Теги: #президент #рада #законопроекты
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