Меркель обещает сформулировать новую энергополитику ФРГ с учетом "Северного потока - 2" до конца года

Германия до конца 2019 года планирует сформулировать новую энергетическую политику с учетом строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, постепенный отказ ФРГ от использования атомной и угольной энергетики требует новых решений. "Это требует нового планирования всей нашей энергетической политики и подхода к энергетике, который мы хотим сформулировать до конца года с тем, чтобы обеспечить надежность энергообеспечения. Это требует также и ставки на газ как энергоноситель в случае, если мы хотим отказываться от ядерной энергетики и угля, поэтому я выступаю за то, чтобы параллельно с транзитом через Украину строился газопровод "Северный поток - 2", - сказала Меркель во вторник в Берлине на "Дне немецкой промышленности", который проводит Федеральный союз немецкой промышленности (BDI).

К 2038 году Германия планирует полностью отказаться от угля в энергетике и перейти на газ, в том числе сжиженный. После аварии на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году Германия отключила 8 атомных электростанций, в настоящее время еще 7 продолжают действовать, их планируют отключить не позднее 2022 года.