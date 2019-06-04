Политика

12:45 04.06.2019

Кучма хорошо разбирается в проблематике урегулирования на Донбассе, но важна позиция президента Украины – Песков

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Кучма хорошо разбирается в проблематике урегулирования на Донбассе, но важна позиция президента Украины – Песков

 В Кремле охарактеризовали второго президента Украины Леонида Кучму, вернувшегося на должность представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, как опытного политика, но увязали перспективы переговорного процесса с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

"Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги: #рф #ткг #песков #кадры #кучма
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