Кучма хорошо разбирается в проблематике урегулирования на Донбассе, но важна позиция президента Украины – Песков

В Кремле охарактеризовали второго президента Украины Леонида Кучму, вернувшегося на должность представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, как опытного политика, но увязали перспективы переговорного процесса с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

"Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.