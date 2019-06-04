Политика

12:35 04.06.2019

Законопроекты Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и устранении проблем в судебной системе будут внесены в Раду в ближайшие недели - Рябошапка

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Законопроекты Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и устранении проблем в судебной системе будут внесены в Раду в ближайшие недели - Рябошапка

 Законопроекты президента Украины Владимира Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и обеспечении неотвратимости наказания за коррупционные деяния и об устранении проблем в судебной системе будут внесены в Верховную Раду в ближайшие недели, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"У нас еще будут внесены две принципиально важные инициативы: о неотвратимости наказания за коррупцию и об обеспечении права на справедливый суд. Мы рассчитываем на следующей неделе завершить работу над законопроектом о неотвратимости наказания за коррупционные преступления и, возможно, еще где-то неделю – по судебной ветви власти", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, речь будет идти о перезапуске так называемой антикоррупционной инфраструктуры. В частности, для Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) будет инициироваться усовершенствование режима проверки электронных деклараций, поскольку "помимо недееспособного руководства НАПК есть еще проблемы практического характера, которые усложняют работу по проверке деклараций".

"Также это будет касаться упрощения некоторых процедур в Уголовном процессуальном кодексе, которые сейчас усложнили работу органов досудебного следствия, в частности, речь идет о так называемых поправках народного депутата Лозового (предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах – ИФ), - отметил замглавы АП.

Кроме того, данный законопроект будет предусматривать нескольких процессуальных механизмов, которые дадут право Национальному антикоррупционному бюро, например, осуществлять автономное прослушивание или снятие информации с каналов связи.

Рябошапка указал, что второй законопроект будет связан с судебной реформой, которая проходила несколько последних лет, но на самом деле не была реформой, а это были "действия, направленные на подчинение фактически всей судебной ветви власти бывшему руководству государства".

"Единственным бенефициарами от этой реформы являются бывшая власть и руководство судебной ветви власти: руководители Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Верховного суда, которые получают большие зарплаты, и при этом никакого улучшения ситуации ни для наших граждан, ни для иностранных инвесторов нет", - подчеркнул он.

Замглавы АП рассказал, что в настоящее время еще продолжается обсуждение данного законопроекта. "Но очевидно, что проблемы, связанные с сомнительной легитимностью отдельных членов ВККС, деятельностью ВСП, проблемами, которые возникают во время квалификационного оценивания судей, должны быть решены как можно быстрее", - пояснил он.

Теги: #рябошапка #рада #зеленский #законопроекты
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