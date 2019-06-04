Новым главой Консультативной миссии ЕС по реформам сектора гражданской безопасности в Украине назначен финн Хартикайнен

Европейский Союз назначил Антти Хартикайнена (Antti Hartikainen) новым главой Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) по реформам сектора гражданской безопасности в Украине (European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform in Ukraine, EUAM).

В этой должности он сменит Кестутиса Ланчинскаса (Kęstutis Lančinskas), который занимает этот пост с 1 февраля 2016 года.

Как говорится в сообщении ЕС, данное решение было принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Комитета по вопросам политики и безопасности.

Хартикайнен, который в настоящее время является генеральным директором финской таможни, приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля 2019 года, его мандат продлится до 30 июня 2020 года.

Ранее он был главой Миссии ЕС по приграничной помощи в Ливии, заместителем главы Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине и руководителем группы Консультативной группы ЕС по Армении.