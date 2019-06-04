Политика

11:29 04.06.2019

В АП назвали фейком заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа

2 мин читать
В АП назвали фейком заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа

В администрации президента Украины заявили, что информация о дате возможной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа – это фейк, а обнародовавший ее Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Зеленского.

"3 июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи гаранта с президентом США Дональдом Трампом. Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов – Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - сказано в сообщении АП на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В администрации президента отметили, что сообщения о всех кадровых назначениях оперативно появляются и будут появляться на сайте АП.

Накануне вечером Борис Тизенгаузен, представленный как внештатный советник президента Украины, в интервью программе "Ваша Свобода", отвечая вопрос, на когда встретятся Зеленский и Трамп, сказал: "Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20 (28-29 июня 2019 - ред.) Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США".

Как ранее сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства, приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить с официальным визитом США поступило от американского президента Дональда Трампа в четверг, 30 мая. "Поездка запланирована", - сообщили агентству в пресс-службе главы государства.

Теги: #администрация #зеленский #трамп #ап #встреча
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 04.06.2019
Авторы законопроекта президента о незаконном обогащении постарались исключить все риски для признания его норм неконституционными – замглавы АП

Авторы законопроекта президента о незаконном обогащении постарались исключить все риски для признания его норм неконституционными – замглавы АП

21:56 03.06.2019
Зеленский обещает наказать виновных в убийстве пятилетнего мальчика

Зеленский обещает наказать виновных в убийстве пятилетнего мальчика

21:40 03.06.2019
Авторы законопроекта президента о незаконном обогащении постарались исключить все риски для признания его норм неконституционными – замглавы АП

Авторы законопроекта президента о незаконном обогащении постарались исключить все риски для признания его норм неконституционными – замглавы АП

19:15 03.06.2019
Королева Елизавета II подарила Трампу редкое издание книги Черчилля и набор ручек

Королева Елизавета II подарила Трампу редкое издание книги Черчилля и набор ручек

18:51 03.06.2019
Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

18:38 03.06.2019
Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

18:22 03.06.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

17:39 03.06.2019
Зеленский соболезнует в связи с гибелью в зоне ООС старшего сержанта Вадима Забавы

Зеленский соболезнует в связи с гибелью в зоне ООС старшего сержанта Вадима Забавы

17:16 03.06.2019
Зеленский хочет услышать в Брюсселе, что ЕС поддерживает Украину в борьбе против агрессии РФ и готов помогать в реформах

Зеленский хочет услышать в Брюсселе, что ЕС поддерживает Украину в борьбе против агрессии РФ и готов помогать в реформах

17:05 03.06.2019
Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению первых 100 дней президентства

Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению первых 100 дней президентства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аграрная партия Украины впервые идет на выборы в Раду

В случае возвращения РФ в ПАСЕ МИД Украины пересмотрит свое отношение к Ассамблее

Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Аграрная партия Украины впервые идет на выборы в Раду

В случае возвращения РФ в ПАСЕ МИД Украины пересмотрит свое отношение к Ассамблее

В комитете ПАСЕ предлагают запретить лишать депутатов права голоса в ассамблее при пересмотре полномочий их делегации

Климкин: Кучме в ТКГ понадобится успех

Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

Снос активистами памятника Жукову в Харькове является следствием несовершенной гуманитарной политики последних лет – пресс-секретарь президента

Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА