Политика

11:17 04.06.2019

Аграрная партия Украины впервые идет на выборы в Раду

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Аграрная партия Украины впервые идет на выборы в Раду

Заместитель лидера Аграрной партии Украины Олег Корбан стал руководителем избирательной кампании этой политсилы, которая впервые участвует в парламентских выборах.

"Наша цель сегодня - вхождение Аграрной партии в Верховную Раду Украины с результатом в 7-8% голосов", - подчеркнул Корбан, которого цитирует сайт партии.

По его мнению, для Аграрной партии такой результат на выборах вполне реален.

54-летний Корбан – заместитель руководителя Аграрной партии, председатель Киевской областной партийной организации. В рядах партии - с 2016 года.

Аграрная партия Украины впервые будет участвовать в выборах в Верховную Раду, подчеркнули в политсиле.

Теги: #аграрная_партия #рада #выборы
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