Политика

19:45 03.06.2019

В комитете ПАСЕ предлагают запретить лишать депутатов права голоса в ассамблее при пересмотре полномочий их делегации

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В комитете ПАСЕ предлагают запретить лишать депутатов права голоса в ассамблее при пересмотре полномочий их делегации

В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ИФ) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ИФ) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Кроме того, в комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций.

Ожидается, что одобренный в среду проект резолюции будет рассмотрен 24 июня в Страсбурге на пленарной сессии Ассамблеи.

Теги: #пасе #россия #ограничения
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