Климкин: Кучме в ТКГ понадобится успех

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожелал Леониду Кучме, который вновь будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, успеха и удачи.

"Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым "старым" назначением или сочувствовать. В любом случае – желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ. Он примет участие в заседании группы в Минске 5 июня.

"Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в распоряжении президента №57/2019-рп от 3 июня.