Политика

18:51 03.06.2019

Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

3 мин читать
Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

Внесенный в Верховную Раду законопроект президента Украины Владимира Зеленского о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение предусматривает конфискацию незаконных активов по решениям суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение - статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 Конституционный суд Украины признал неконституционной", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.

Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенные до признания неконституционной этой статьи УК. Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 тыс. грн ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались ранее.

"Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов. Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сообщает пресс-служба президента.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскания в доход государства законопроектом предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это определено Конвенцией ООН против коррупции.

В сообщении отмечается, что внесенный президентом законопроект не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде, поскольку отличается от них принципиально и значительно шире по предмету регулирования.

Ранее, 3 июня, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов". Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

28 мая президент Зеленский на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, он выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.

Теги: #незаконное_обогащение #зеленский #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 03.06.2019
Новоназначенному гендиректору завода им. Малышева Чурсину и его семье угрожают расправой – "Укроборонпром"

Новоназначенному гендиректору завода им. Малышева Чурсину и его семье угрожают расправой – "Укроборонпром"

18:57 03.06.2019
Климкин: Кучме в ТКГ понадобится успех

Климкин: Кучме в ТКГ понадобится успех

18:49 03.06.2019
Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

18:46 03.06.2019
ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

18:38 03.06.2019
Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

18:38 03.06.2019
ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

18:36 03.06.2019
Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

18:32 03.06.2019
Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

18:24 03.06.2019
Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

18:22 03.06.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО

Россия своими возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ затягивает процесс

Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в КС

Кучма снова будет представлять Украину в ТКГ по Донбассу, на заседании 5 июня представит новые предложения по урегулированию конфликта – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

В комитете ПАСЕ предлагают запретить лишать депутатов права голоса в ассамблее при пересмотре полномочий их делегации

Зеленский соболезнует в связи с гибелью в зоне ООС старшего сержанта Вадима Забавы

Зеленский хочет услышать в Брюсселе, что ЕС поддерживает Украину в борьбе против агрессии РФ и готов помогать в реформах

ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению первых 100 дней президентства

Снос активистами памятника Жукову в Харькове является следствием несовершенной гуманитарной политики последних лет – пресс-секретарь президента

Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

Кучма осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах

Регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая усложнит введение санкций против делегаций, Ассамблея рассмотрит ее 24 июня

Бизнесмен Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА