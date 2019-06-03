Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

Внесенный в Верховную Раду законопроект президента Украины Владимира Зеленского о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение предусматривает конфискацию незаконных активов по решениям суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение - статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 Конституционный суд Украины признал неконституционной", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.

Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенные до признания неконституционной этой статьи УК. Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 тыс. грн ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались ранее.

"Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов. Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сообщает пресс-служба президента.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскания в доход государства законопроектом предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это определено Конвенцией ООН против коррупции.

В сообщении отмечается, что внесенный президентом законопроект не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде, поскольку отличается от них принципиально и значительно шире по предмету регулирования.

Ранее, 3 июня, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов". Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

28 мая президент Зеленский на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, он выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.