Политика

18:38 03.06.2019

ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

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ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник, 3 июня, зарегистрировала 11 кандидатов-самовыдвиженцев в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, Комиссия зарегистрировала кандидатов: Клопотовского - в одномандатном избирательном округе №16, Ефименко – в округе №27, Шпенова – в округе №37, Сольвара – в округе №91, Жукотанского - в округе №93, Лучкова - в округе №100, Фельдмана – в округе №174, Хланя – в округе №185, Дубовика – в округе №191, Ничипоренко – в округе №199, Хилько – в округе №219.

Скорее всего, среди названных кандидатов есть народные депутаты Верховной Рады восьмого созыва: Руслан Сольвар (избранный в парламент 8-го созыва по округу №91, входит в состав фракции "Блок Петра Порошенко"), Александр Фельдман (округ №174, группа "Воля народа"), Дмитрий Шпенов (округ №37, входит во фракцию "Оппозиционный блок"), Сергей Хлань (округ №185, входит в состав фракции БПП), Валентин Ничипоренко (округ №199, внефракционный).

"Таким образом, по состоянию на 3 июня Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения", - сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.

Кроме того, Центризбирком отказал в регистрации троим кандидатам в народные депутаты Белоненко, Веремчуку и Приходько, самовыдвиженцам в одномандатном избирательном округе №135 в связи с отсутствием документов, указанных в ч.2 ст.55 избирательного закона.

Теги: #верховная_рада #украина #цик
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