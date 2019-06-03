Политика

18:36 03.06.2019

Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

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Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

Распространить действие закона "О потребительском кредитовании" (№ 1734-VIII от 15 ноября 2016 года) на небанковские кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца или на сумму до одной минимальной заработной платы (мзп), предлагает группа народных депутатов из пяти фракций в законопроекте №10349, обнародованном на сайте Рады.

"Совокупная сумма платежей, подлежащая уплате потребителем в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных договором о потребительском кредите …, общий размер кредита по которому не превышает 1 мзп, не может превышать двойную сумму, полученную потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон", – такое ограничение предлагают ввести авторы законопроекта.

В пояснительной записке депутаты, среди которых - и.о. главы профильного комитета Михаил Довбенко, отмечают: на момент принятия закона о потребкредитовании такие кредитные соглашения составляли незначительную часть кредитного рынка и были ограничены 1 тыс. грн. Сегодня же стремительное развитие кредитования через интернет привело к значительным изменениям на рынке микрокредитования: в третьем квартале 2018 объем таких кредитов вырос на 80% по отношению к предыдущему кварталу и превысил 11 млрд грн и продолжает расти, говорится в документе. По данным депутатов, средняя ставка по таким кредитам составляет более 650% годовых.

Среди других новелл законопроекта - обязательная передача информации по таким кредитам хотя бы в одно бюро кредитных историй в течение трех рабочих дней.

В то же время депутаты предлагают оставить для займов до одной мзп послабление в виде отсутствия у кредитодателя обязательства предоставлять потребителю паспорт потребительского кредита по специальной форме.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав потребителей услуг по микрокредитованию физических лиц, надлежащую проверку кредитоспособности заемщиков, недопущение наступления катастрофических финансовых последствий для заемщиков, которые нарушили сроки возврата мелких кредитов и попадания их в "долговую яму", - отмечают авторы законопроекта.

Теги: #микрокредитование #украина #кредит
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