Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о о конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов, сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Инициатором соответствующего законопроекта №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" от 3 июня выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует. Профильным определен парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк анонсировал, что законопроект Зеленского о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесен в Верховную Раду 31 мая.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

28 мая президент Зеленский на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, он выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.