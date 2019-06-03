Политика

17:39 03.06.2019

Зеленский соболезнует в связи с гибелью в зоне ООС старшего сержанта Вадима Забавы

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Зеленский соболезнует в связи с гибелью в зоне ООС старшего сержанта Вадима Забавы

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи с гибелью в понедельник в зоне проведения ООС на Донбассе военнослужащего отдельной десантно-штурмовой бригады старшего сержанта Вооруженных сил Украины Вадима Забавы.

"Сегодня в зоне Операции объединенных сил погиб военнослужащий - старший сержант Забава Вадим Владимирович, и президент Владимир Зеленский высказывает свои соболезнования", - сказала на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Как сообщалось, Вадим Забава погиб в ночь на понедельник во время выполнения задач по назначению в районе проведения ООС. Он был родом из Запорожья, у него остались жена и двое детей.

Теги: #оос #зеленский #украина
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