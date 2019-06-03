Политика

17:16 03.06.2019

Зеленский хочет услышать в Брюсселе, что ЕС поддерживает Украину в борьбе против агрессии РФ и готов помогать в реформах

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Зеленский хочет услышать в Брюсселе, что ЕС поддерживает Украину в борьбе против агрессии РФ и готов помогать в реформах

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель 4-5 июня хочет услышать от руководства Европейского Союза сигналы о поддержке Украины в ее борьбе против агрессии Российской Федерации и проведении реформ, говорит пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Это первая такая поездка нового президента за границу. Он хочет еще раз услышать, что Европейский Союз поддерживает Украину в дальнейшей борьбе против российской агрессии, а также, что мы можем рассчитывать на финансовую и техническую помощь во внедрении сложных реформ", - сказала она на брифинге в понедельник в Киеве.

Теги: #ес #зеленский #россия #украина
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