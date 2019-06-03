Снос активистами памятника Жукову в Харькове является следствием несовершенной гуманитарной политики последних лет – пресс-секретарь президента

Президент Украины Владимир Зеленский призывает власти Харькова, где в воскресенье активисты снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову, выяснить правовую коллизию, связанную с тем, что в законе о декоммунизации есть исключение для памятников советским деятелям, которые боролись против нацистской оккупации Украины, отмечает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Закон о декоммунизации предусматривает, что, естественно, должны быть снесены памятники советским деятелям, но, в то же время, там есть пункты, которые говорят о том, что если эти советские деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукову, а также переулка Жукова, который существует", - сказала она на брифинге в Киеве в понедельник.

Пресс-секретарь главы государства указала, что эта ситуация является примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. "И она показывает, что должны быть разработаны новые механизмы, чтобы установить диалог власти и общества", - добавила Юлия Мендель.

Пресс-секретарь президента также отметила, что для снятия подобных спорных вопросов необходимы обсуждения с общественностью и приниматься должны решения, которые максимально удовлетворят все стороны.

Юлия Мендель также подчеркнула, что звучащие из РФ комментарии по данный ситуации президент Зеленский расценивает, как очередной показатель "вмешательства во внутренние дела суверенного государства и призывает этого больше не делать".