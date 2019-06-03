Кучма осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах

Распоряжение о том, что второй президент Украины Леонид Кучма уполномочен представлять Украину в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, опубликовано на сайте главы государства Владимира Зеленского в понедельник, 3 июня.

"Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в распоряжении №57/2019-рп от 3 июня.

Как сообщалось, в понедельник Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ. Он примет участие в заседании группы 5 июня.