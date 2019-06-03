Политика

16:54 03.06.2019

Регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая усложнит введение санкций против делегаций, Ассамблея рассмотрит ее 24 июня

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Регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая усложнит введение санкций против делегаций, Ассамблея рассмотрит ее 24 июня

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял резолюцию, которая может изменить правила организации в вопросе введения санкций в отношении делегаций, сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

"Даже если резолюцию проголосуют, возможность ввести санкции в урезанном варианте, но останется", - написал Арьев, уточнив, что украинская делегация была против утверждения этой резолюции.

Он также отметил, что украинская сторона в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать данную резолюцию.

Теги: #пасе #россия #украина #арьев
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