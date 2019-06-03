Бизнесмен Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук приезжал в администрацию президента, сопровождая президента Украины (1994-2005) Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Он (Пинчук – ИФ) действительно приезжал в администрацию президента 31 мая. Он приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с президентом Зеленским для того, чтобы обсудить ту должность, которая сегодня была ему предложена – возглавить ТКГ и представлять Украину", - сказала она на брифинге в понедельник в Киеве.