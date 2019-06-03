Политика

17:08 03.06.2019

ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

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ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

В Еврокомиссии предлагают продлить до 23 июня 2020 года санкции в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.

ЕС "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", сообщает агентство.

По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В документе, датированном 3 июня, говорится, что ЕС "останется приверженным полной имплементации политики непризнания" присоединения Крыма.

Более подробной информации о планах Еврокомиссии агентство не приводит.

С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

В качестве дипломатических мер в 2014 году был отменен саммит ЕС - Россия, государства-члены Евросоюза приняли решение не проводить периодические двусторонние саммиты с РФ. Были приостановлены двусторонние переговоры по безвизовому режиму и по новому соглашению ЕС - РФ. 4-5 июня 2014 года вместо саммита G8 в Сочи состоялся саммит G7 в Брюсселе. С тех пор эти встречи на высшем уровне проходят в формате G7.

Наиболее распространенный вид санкций - персональные рестрикции. Речь идет о замораживании финансовых авуаров и об ограничениях на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС, связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Эти меры были введены в марте 2014 года, а списки подсанкционных лиц и организаций периодически пополняются. Эти санкции продлеваются каждые полгода.

К этому же разделу индивидуальных санкций в ЕС относят меры "в связи с незаконным присвоением средств, принадлежащих украинскому государству".

В июне 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией".

Эти меры применяются к физическим лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в Крыму или Севастополе (в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме случаев чрезвычайных ситуаций), экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов; запрещается предоставление технической помощи, посреднических, строительных или инженерных услуг, связанных с инфраструктурой в этих секторах.

В июле и сентябре 2014 года ЕС ввел секторальные экономические санкции, направленные на определенные секторы российской экономики.

В марте 2015 года главы государств и правительств приняли решение увязать этот санкционный режим с полным выполнением Минских соглашений, ожидавшемся в конце декабря 2015 года. В Брюсселе настаивают на невыполнении Россией договоренностей, и эти ограничительные меры продлеваются каждые полгода.

Также были введены ограничительные меры в сфере экономического сотрудничества с Россией. Эти меры были предложены лидерами ЕС в июле 2014 года.

15 марта 2019 года под персональные санкции ЕС также подпали восемь россиян, которых связывают с инцидентом с задержанием украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2019 года. В этом списке, в частности, фигурирует командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

 

Теги: #крым #ес #еврокомиссия #россия
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