Россия своими возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ затягивает процесс

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала российские возражения касательно наличия у Международного суда ООН юрисдикции по иску Украины о нарушении РФ конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации затягиванием процесса.

"Это действительно является затягиванием процесса. Поскольку после этого (слушания – ИФ) суду будет нужно время на принятие решения – это до конца года, а после этого россиянам будет предоставлено еще 13 месяцев на подготовку меморандума. Все делается, чтобы затянуть процесс", - сказала Зеркаль журналистам в понедельник, по итогам заседания МС ООН в Гааге.

Она добавила, что аргументация РФ уже была представлена в таком же виде два года назад.

"Это типичная их позиция, они продолжают называть революцию мятежом, продолжают рассказывать о гражданской войне. Ничего нового вы не услышали", - сказала Зеркаль.